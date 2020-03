Retroscena Roma, Mkhitaryan e il gol rubato a Kolarov con la spia fatta all'arbitro

La Roma ha cambiato volto - sottolinea Il Messaggero - e lo ha fatto anche grazie alla posizione studiata per Henrikh Mkhitaryan, piazzato da Paulo Fonseca al centro della trequarti al posto dell'infortunato Lorenzo Pellegrini. L'ex Arsenal nel 4-3 contro il Cagliari ha inventato, dato fluidità alla manovra e servito passaggi filtranti precisi al millimetro, ma gli è mancato il gol. Anzi no. Alla quarta e ultima rete della Roma realizzata dopo una punizione calciata da Kolarov a metà tra un cross e un tiro, l'arbitro Di Bello l'ha subito assegnata al terzino senza preoccuparsi di andare a verificare se l'armeno l'avesse toccata di testa.

Così ha fatto anche la Lega sul proprio sito ufficiale - continua Il Messaggero sottolineando il retroscena - ma non lo speaker della Sardegna Arena che ha annunciato come marcatore l'attaccante. In effetti il tocco Henrikh c'è stato, forse impercettibile, ma è bastato per ottenere la paternità del gol e confondere Olsen che non è riuscito a decifrare la traiettoria del pallone prima che impattasse a terra. Qualche minuto dopo il termine del match anche Lega di Serie A ha cambiato il marcatore - dopo aver ascoltato la versione dei calciatori interessati - e sul suo sito ha assegnando la rete Mkhitaryan che si porta a quota 6 in campionato con 3 assist. Resta a secco Kolarov (anche lui 6 gol in campionato), che vede però aumentare il suo numero di assist (3).