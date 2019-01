Retroscena Roma: offerta per Ilicic coi soldi della cessione di Defrel

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sky Sport svela un retroscena di mercato relativo alla Roma. Il club giallorosso aveva infatti dato l’ok per la cessione a titolo definitivo di Gregoire Defrel, ora in prestito alla Sampdoria, alla SPAL per 12 milioni di euro. Con i soldi incassati i giallorossi sarebbero andati a bussare alla porta dell’Atalanta per avere il fantasista Josip Ilicic. Un incastro di mercato saltato per la volontà dei blucerchiati di non privarsi dell’attaccante francese visto l’infortunio di Caprari e il probabile addio di Kownacki. L’assalto allo sloveno è però solo rimandato all’estate quando la Roma potrebbe tornare sul calciatore.