Reynolds come Demiral. La Juve lavora in sinergia con un altro club per il talento statunitense

Duello Roma-Juventus per il giovane talento a stelle e strisce Bryan Reynolds. Come si legge sulle pagine di Tuttusport, i giallorossi del patron Friedkin si sono mossi concretamente, ma a Torino non si sono rassegnati ed i contatti sono continui. Tuttavia, dopo l'ingaggio di McKennie, i bianconeri non hanno uno slot da extracomunitario a disposizione, per questo per affondare il colpo stanno valutando di operare in sinergia con qualche club di serie A (c'è il Cagliari), un po' come successe nel gennaio 2019 con il Sassuolo per Merih Demiral.