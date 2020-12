Reynolds del Dallas scatena l'asta: la Juve c'è ma il Bruges prova a chiudere in anticipo

Bryan Reynolds del FC Dallas è uno dei nomi più chiacchierati dell'ultimo periodo di mercato. Il terzino ed esterno statunitense è seguito da mezza Europa: c'era la Roma, c'è con forza la Juventus. Che lo segue con interesse, pensando di prenderlo in collaborazione con una società di Serie A col Cagliari in pole position. Secondo quanto ha raccolto Tuttomercatoweb.com, però, non è ancora fatta. Nessuna definizione, nessuna fumata bianca o firme, il Club Brugge in Belgio cerca il sorpasso: la società belga sta provando a trovare l'intesa per un preaccordo per il giocatore, soffiandolo ai bianconeri e alla concorrenza di tante altre società. Forse anche della Roma che non si sarebbe arresa a riguardo.

Le parole del CT degli USA Non solo Weston McKennie. Gregg Berhalter, ct degli Stati Uniti, ha descritto anche il nuovo obiettivo Made in USA della Juventus nell'intervista esclusiva rilasciata oggi a TMW: "Bryan è un calciatore con eccellenti qualità offensive. È molto giovane, ma ha già dimostrato di essere uno che fa la differenza in campo. Parliamo di un laterale destro che ama attaccare tutta la fascia e che, oltre a essere protagonista col FC Dallas in MLS, ha fatto non a caso con successo tutta la trafila delle nostre nazionali giovanili", le sue dichiarazioni sul laterale classe 2001.