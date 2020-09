Riapertura stadi, il Governo corre ai ripari e convoca le Regioni per approfondire il tema

Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia hanno già riaperto gli stadi e il caos sul tema a livello nazionale non si placa. E' previsto per oggi pomeriggio una riunione politica tra i ministri Spadafora, Speranza e Boccia e i rappresentanti delle Regioni per approfondire la questione relativa alla capienza degli impianti per gli eventi sportivi all'aperto. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, specificando come si tratti di un modo per correre ai ripari dopo le polemiche delle ultime ore seguite alla riapertura parziale di tre Regioni.