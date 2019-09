Riapre la fiera dei sogni: l'Inter di Conte inaugura

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un sogno chiamato Europa. Un obiettivo condiviso dalle potenze del calcio continentale e da chi aspira ad entrare nel lotto delle big attraverso un exploit inatteso, che al di là dei pronostici potrebbe velocizzare il processo di crescita programmato. Guardando in Italia, è il caso dell’Inter di Antonio Conte, la prima delle squadre di casa nostra ad esordire sul palcoscenico europeo con la tranquillità di chi può approcciarsi sottotraccia alla competizione dei sogni, ed ha tanta voglia di stupire anche oltre confine. Un’aspettativa che si estende anche al Napoli di Ancelotti, chiamato al più difficile degli esordi contro i campioni in carica del Liverpool: un esame senza possibilità di secondo appello che dirà molto sulle possibili ambizioni di una squadra guidata dal tecnico che più degli altri ha fatto della sua attitudine europea un biglietto da visita. E poi c’è la Juve: spinta da una bruciante ossessione di meritarsi il palcoscenico continentale per santificare un ciclo di vittorie da urlo, e che sull’altare di un’espressione di gioco maggiormente “europea” ha sacrificato il suo passato allenatore per cercare di compiere quello step in più. Gli ostacoli? Numerosi ed agguerriti, dalle superpotenze spagnole a quelle meno blasonate ma decisamente più ricche come Manchester City e Paris Saint Germain, impazienti di tradurre con la coppa dalle grandi orecchie gli investimenti massicci dell’ultimo decennio. Fino alla favola della cenerentola Atalanta, alla prima partecipazione, contraddistinta dalla lucida follia di non avere nulla da temere con la sfrontata consapevolezza di poter mettere in difficoltà qualunque avversario. La fiera dei sogni sta per riprendere il via, e lo spazio per pensare in grande è disponibile davvero per tutti…