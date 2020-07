Riaprire gli stadi al pubblico? Liverani: "Segnale forte per tutto il Paese"

vedi letture

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani, intervistato dal canale ufficiale della società, si è soffermato sulla possibilità di riaprire gli stadi al pubblico: "Io credo che sia un segnale per tutti. Non solo per chi gioca in casa. Credo che sia un segnale per il Paese e la gente che stiamo ripartendo, con le dovute precauzioni ma che si può fare. Oggi, leggendo i dati, credo che si sia fatto un buon lavoro e credo che bisogna dare modo a tutti gli italiani di ripartire quasi completamente. Se da qui a fine mese riuscissimo a riaprire gli stadi credo che sia un segnale forte non solo per il calcio ma per tutto il Paese".