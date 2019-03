© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roma, ribaltone tecnico. Il Messaggero oggi in edicola parla del futuro della dirigenza giallorossa. La rivoluzione non si ferma solo al cambio dell'allenatore e all'arrivo di un ds: in discussione la guida del settore giovanile. Intanto Massra resta in corsa: è stimato dal club e dai giocatori. Petrachi e Campos le insidie. A rischio Vallone e Balzaretti.