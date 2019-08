In Germania non poteva certamente passare inosservata la nuova avventura di Franck Ribery, atterrato qualche ora fa a Firenze e ufficialmente nuovo calciatore della Fiorentina. SportBild, il più prestigioso quotidiano tedesco, nella sua versione online dedica un articolo al trasferimento italiano dell'ex Bayern Monaco, sottolineando come per lui ci sia stata una "mega-accoglienza a Firenze".