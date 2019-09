Ribery batte Ronaldo nella sfida dei 7: Firenze ha un nuovo re

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Giacomo Morini

Era la sfida nella sfida più attesa della partita tra Fiorentina e Juventus e a vincerla è stata il giocatore sfavorito. Stiamo parlando del duello a distanza tra numeri 7, con Franck Ribery che ha surclassato, per prestazione, il collega Cristiano Ronaldo. Il francese ha mostrato lampi di pura classe. Nei 70 minuti che ha passato in campo è stata la guida totale dei compagni di squadra, con Montella che gli ha affidato il compito di inventare in libertà e di trainare i più giovani provando a incidere anche sul risultato. Ci aveva provato eccome, con un assist al bacio per Dalbert, ma il brasiliano non è riuscito a trasformarlo in oro.

La standing ovation del Franchi è il giusto tributo alla prima prestazione da titolare di un campione che, sul viale del tramonto, ha deciso di illuminare una piazza capace di innamorarsi a prima vista della classe di giocatori come lui. Firenze lo ha già eletto a nuovo re e lui in questo ruolo si sente a suo agio come in pochi altri posti al mondo. Montella ha certificato che la sua condizione atletica non è ancora al top e dunque c'è da chiedersi quanto ancora possa migliorare vista l'assenza di competizioni europee e di viaggi in giro per il mondo. Sicuramente, chi pensava a lui come un giocatore finito, arrivato in città solo per guadagnare l'ultimo contratto di primo livello, è rimasto più che deluso. Mentre Ronaldo si affannava tra Milenkovic e Lirola infatti, Ribery riceveva uno scroscio ininterrotto di applausi dai 40mila del Franchi.

La Fiorentina si affiderà spesso alla sua classe e dopo aver tracciato la strada con questo primo vero importante risultato della stagione, i viola sono pronti a voltare pagina, sempre con Ribery al centro del progetto.