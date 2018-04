Ribery, dal Bayern ai petrodollari il passo è breve

© foto di Imago/Image Sport

Franck Ribery vorrebbe un nuovo contratto, ma il Bayern sarebbe restio a offrirglielo. Così il francese, vice campione del mondo nel 2006, potrebbe anche lasciare la Baviera, dopo un decennio dove ha vinto praticamente tutto quello che c'era. Mai stato in lizza, realmente, per il Pallone d'Oro, il numero 7 bavarese è comunque uno di quei calciatori che entrano nell'immaginario collettivo, anche perché non bello - anzi, tutt'altro - compensa l'aspetto fisico con la bellezza delle sue giocate, alle volte quasi incredibili.

A trentacinque anni è normale pensare a una nuova avventura, soprattutto quando sembra che il tuo club non pensi più a te. L'Al Ittihad, considerato un tempo come una prigione dorata per il fine carriera dei giocatori, potrebbe presto acquistarlo, a parametro zero, proprio dalla società bavarese. Peccato non vederlo più in Europa - anche in Italia - ma, d'altro canto, la carta d'identità non lascia spazio a voli pindarici.