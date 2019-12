© foto di Federico De Luca

Franck Ribery si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico alla caviglia e tornerà tra dieci settimane. Il giocatore francese della Fiorentina ha pubblicato sul proprio account Instagram una foto che lo ritrae post-operazione, in cui ringrazia tutti per i messaggi di supporto: "Grazie per tutti i messaggi. L'operazione è andata bene, mi sento bene. Con l'aiuto di Dio tornerò più forte".