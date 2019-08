© foto di Dimitri Conti

L'approdo di Franck Ribery alla Fiorentina è tema di grande discussione nel mondo del calcio, e non solo quello italiano. Anche in Francia, luogo che gli ha dato i natali, per esempio il tema è oggetto delle aperture dei principali quotidiani nazionali. Per esempio L'Equipe: la testata transalpina più seguita nella sua apertura scrive che "Ribery ha firmato per la Fiorentina". Titolo stringato, ma dritto al punto, anche per France Football: "Ribery ufficialmente della Fiorentina". Una risonanza internazionale che non potrà fare altro che piacere al nuovo presidente del club Rocco Commisso, autore di un grande colpo in piena regola. Di seguito gli screenshot con i titoli.