"Ribery mi ha consigliato". Montella e il francese: decisivo anche in tribuna

© foto di Giacomo Morini

"Ribery ha visto la partita accanto a me e fortunatamente mi ha consigliato i cambi da fare". Ha parlato così Vincenzo Montella nel post gara della sfida vinta al Mapei Stadium contro il Sassuolo: affermazioni con il sorriso sulle labbra per un successo ritrovato dopo un pareggio e una sconfitta, ma anche per un clima tornato definitivamente sereno tra lui e il numero 7 viola, dopo il turbolento finale di gara di domenica scorsa contro la Lazio che è costato tre giornate di squalifica al francese e una all'allenatore. Ecco perché i due oggi hanno visto la gara insieme e lo stesso tecnico gigliato ci ha tenuto a precisare il fatto che lo stesso Ribery ha fatto di tutto per seguire la squadra a Reggio Emilia seppur squalificato, ennesimo segnale di quanto sia un professionista esemplare, a 36 anni e dopo aver vinto tutto nella sua strepitosa carriera.

Se sia vera o no la questione legata ai consigli sui cambi, il fatto che Gaetano Castrovilli gli abbia dedicato il gol, seguito dalla foga con la quale il francese ha seguito la partita dagli spalti, la dice lunga su quando l'ex Bayern Monaco sia decisivo per la Fiorentina, per ciò che mette in campo, certo, ma anche e soprattutto per quello che riesce a dare fuori dal rettangolo verde di gioco. Per altre due gare Franck Ribery non sarà a disposizione dell'Aeroplanino, anche perché la società ha deciso di non fare ricorso, ma c'è da scommettere che i suoi consigli continueranno ad arrivare, sia a Montella che ai suoi compagni.