Ribery non pensa al futuro: "Ora la mia priorità è la Fiorentina"

L'attaccante francese è in scadenza con i viola a giugno

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAR - ''I momenti migliori della mia carriera calcistica li ho vissuti in Bundesliga, ma è ancora troppo presto per parlare del mio futuro. Ad oggi la mia priorità è la Fiorentina''. Lo ha detto Franck Ribéry i canali tedeschi di Sky. il contratto con il club viola dell'attaccante francese che in aprile compirà 38 anni scadrà al termine di questa stagione, ma adesso lui come ha voluto ribadire è concentrato unicamente sulla squadra attuale impegnata nella corsa salvezza. Questo non sta comunque frenando le voci che lo riguardano: il nome di Ribéry, un gol e sei assist in questa stagione, è da tempo accostato al Monza dove milita l'amico Boateng anche se molti non escludono un ritorno in Germania dove vive la famiglia. (ANSA).