Ribery: "Per ora ho ancora voglia di giocare. E di regalare un trofeo alla Fiorentina"

"Io mi alleno e mi diverto come il primo giorno. Non sono affatto stanco di quello che faccio, per me il calcio, oltre che un lavoro, è divertimento e passione". Parla così a La Gazzetta dello Sport il campione della Fiorentina, Franck Ribery. "Un futuro da allenatore? Per adesso ho ancora voglia di giocare, ci penserò quando sarà il momento".

Quanti anni pensa ancora di giocare?

"Finché avrò ancora voglia e le giuste motivazioni e il mio fisico continuerà a reggere vorrei continuare".

Dopo aver vinto tutto ha ancora un sogno nel cassetto?

"Sarebbe bello regalare un trofeo anche ai tifosi viola".