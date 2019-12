Ribery ringrazia i tifosi: "Siete la motivazione per tornare presto"

© foto di Giacomo Morini

Prima del prossimo marzo Franck Ribery non potrà tornare in campo con la maglia della Fiorentina sulle spalle. L'operazione alla caviglia destra lo terrà fuori 2/3 mesi, intanto il pubblico gigliato nella serata di ieri lo ha incoraggiato con uno striscione dedicato a cui il francese ha voluto rispondere sui social: "Il vostro supporto mi da motivazioni sempre più grandi per tornare in campo il prima possibile. Forza Viola! Grandi tifosi".