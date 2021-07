Ribery scommette su Kokorin: "Ha bisogno di tempo, ma potrà fare gol per la Fiorentina"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Toscana TV, Franck Ribery è stato interpellato anche in merito ad Aleksandr Kokorin, oggetto misterioso acquistato lo scorso gennaio dalla Fiorentina: "È stato difficile per lui, anche per la lingua. Non era pronto fin da subito, però ho parlato molto con Kokorin e l'ho aiutato perché è una buona persona e un giocatore valido per la squadra. Forse ha bisogno di un po' di tempo in più, ma potrà fare gol per la Fiorentina", le dichiarazioni dell'ormai ex esterno offensivo gigliato.