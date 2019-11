Ribery sul Mondiale 2006: "Italia? Non sono invidioso. Grande sfida"

© foto di Giacomo Morini

Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, l'esterno della Fiorentina Franck Ribery ha ripercorso il suo passato con la Nazionale francese, soffermandosi in particolar modo sulla finale del 2006 vinta dall'Italia: "Ho avuto la fortuna di far parte della Francia del 2006. Zidane e Thuram, Abidal e Vieira, Henry, Trezeguet, Makelele. Una squadra irripetibile. Otto anni prima ero sceso in strada per festeggiare il Mondiale vinto, e otto anni dopo facevo parte della Nazionale. Sembravo un bambino finito dentro un sogno. L'Italia ha vinto il Mondiale, ma non provo invidia: fu una bella partita"