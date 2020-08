Ricardo Rodriguez: "Torino club storico con un futuro ambizioso. Ringrazio il Milan"

Ricardo Rodriguez, intervenuto su Instagram, ha espresso le sue sensazioni dopo l'ufficialità del trasferimento al Torino, ringraziando anche il Milan per gli ultimi tre anni: "Per i prossimi 4 anni sarò un giocatore del Torino, una società con un passato storico ed un futuro ambizioso! Ringrazio il presidente, il mister e il direttore per la loro fiducia! Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il Milan per gli ultimi 3 anni! Adesso non vedo l‘ora di poter indossare la mia nuova maglia granata".