Ricavi da stadio 2017/18: Barcellona 1°, nessuna italiana nella top 10

Anche la Deloitte, nel suo stadio relativo ai proventi da stadio per le società di calcio, certifica in questi giorni il ritardo delle italiane su questa importante voce del fatturato. Nemmeno la Juventus, tra le poche ad avere in Serie A lo stadio di proprietà, è fuori dalla top dieci e non a caso a partire dalla scorsa estate la società ha deciso di dare una netta impennata al costo degli abbonamenti e dei tagliandi per le gare interne dei bianconeri. Il dato è relativo all'ultima stagione calcistica conclusa, cioè quella 2017-18.

1) Camp Nou (Barcellona): 144,8 milioni di euro (+5.54% rispetto al 2016/17)

2) Santiago Bernabeu (Real Madrid): 143,4 milioni di euro (+5.13%).

3) Old Trafford (Manchester United): 119,5 milioni di euro (-4.55%)

4) Emirates Stadium (Arsenal): 111,6 milioni di euro (-4.12%)

5) Allianz Arena (Bayern Monaco): 103,8 milioni di euro (+6.24%)

6) Parco dei Principi (Paris Saint Germain): 100,6 milioni di euro (+11.53%)

7) Anfield (Liverpool): 91,6 milioni di euro (+14.63%)

8) Wembley Stadium (Tottenham): 85,2 milioni di euro (+61.67%)

9) Stamford Bridge (Chelsea): 83,4 milioni di euro (+9.45%)

10) Etihad Stadium (Manchester City): 63,9 milioni di euro (+5.79%)

11) Signal Iduna Park (Borussia Dortmund) 57,1 milioni di euro (-2.56%)

12) Wanda Metropolitano (Atletico Madrid): 56,8 milioni di euro (+38.54%)

13) Allianz Stadium (Juventus): 51,2 milioni di euro (-11.42%)

14) Veltins Arena (Schalke 04): 47 milioni di euro (-11.82)

15) San Siro (Milan): 36,9 milioni di euro(+75.71%)

16) Olimpico (Roma): 35,4 milioni di euro (+41.60%)

17) San Siro (Inter): 35,3 milioni di euro (+24.30%)

18) Olimpico (West Ham) 27,7 milioni di euro (-16.82)

19) St James' Park (Newcastle United) 27 milioni di euro (=)

20) Goodison Park (Everton) 18.9 milioni di euro (+12.5%)