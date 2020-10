Ricciardi: "Una bolla per la Serie A è ipotesi fattibile. Il protocollo va rivisto rispetto a marzo"

vedi letture

“Giocare in una bolla, controllare in maniera forte il personale e lo staff, con questa circolazione del virus, è un’ipotesi fattibile”. Il suggerimento arriva da Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, ospite della trasmissione Tiki Taka su Italia1. Secondo l’esperto l’attuale protocollo va modificato: “Quello era un protocollo elaborato in una fase dell’epidemia calante. In questo momento è anche peggio di marzo. Quindi dobbiamo naturalmente rivedere le cose alla luce di questo”.