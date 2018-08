© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A ventitré anni, Ricky Alvarez era uno dei talenti più brillanti di tutta l'Argentina. Con il suo Velez Sarsfield faceva vedere cose meravigliose, come il suo nomignolo, "Maravilla". Per questo l'Inter, forse pure per rispondere all'acquisto di Erik Lamela della Roma e sull'onda lunga del mancato acquisto di Javier Pastore (finito al Paris Saint Germain per 42 milioni di euro) decise di investire per Ricardo, che le malelingue giudicavano troppo lento per il campionato italiano.

A dire la verità Alvarez ha comunque compiuto un percorso discreto, senza essere la meteora che più di qualcuno si aspettava. Tre anni e poi la cessione al Sunderland, con conseguente battaglia legale per recuperare 11 milioni di euro (per il riscatto obbligatorio). La seconda vita alla Sampdoria non è andata molto meglio della prima, con 45 presenze e 4 gol in due stagioni: sembrava destinato a tornare in Argentina, al Velez, invece giocherà nella Liga messicana con l'Atlas. E stavolta rientrerà in Italia.