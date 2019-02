Ricomincio da tre. Il Napoli cancella la Coppa Italia battendo la Sampdoria

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria tutto sommato agevole, meno sofferta rispetto alle previsioni e alle preoccupazioni scaturite dall'eliminazione dalla Coppa Italia. Dalla gara di martedì scorso a San Siro contro il Milan, probabilmente la peggiore della gestione Ancelotti. Il Napoli questa sera al San Paolo, in una gara valida per la terza giornata del girone di ritorno della Serie A 2018/19, ha battuto 3-0 la Sampdoria e ha ulteriormente blindato il secondo posto, portandosi a -8 dalla Juventus e a +11 sull'Inter in attesa delle gare che coinvolgono le squadre in prossimità dei partenopei.

Contro i blucerchiati di Marco Giampaolo tutto è stato deciso in pochi secondi, tra il 25esimo e il 26esimo. Ha aperto le danze un lancio spaziale di Marek Hamsik, quello che ha dato il via all'azione portata avanti da Callejon e confezionata da Milik. Le ha chiuse Lorenzo Insigne, che è tornato a segno in campionato esattamente dopo tre mesi trovando con un destro a incrociare la sua ottava rete in questa Serie A.

Non che la Sampdoria, prima e dopo i due gol, sia rimasta a guardare. Ma a conti fatti Meret non è mai stato seriamente in pericolo. Dopo undici gare consecutive in cui è andato a segno (dal Milan all'Udinese, con la Roma come unica eccezione perché non è nemmeno sceso in campo) Fabio Quagliarella ha messo la parola fine sulla sua striscia positiva, neutralizzato da una prestazione attenta di Maksimovic e dalle chiusure sempre puntuali di Koulibaly.

Gli ospiti hanno fatto qualcosa in più con l'ingresso di Saponara al posto di uno spento Ramirez, ma a conti fatti è stato il Napoli anche dopo il 2-0 a costruire le occasioni più pericolose. Il 3-0 dal dischetto non è arrivato a caso, è giunto dopo un lungo pressing finale e ha portato la firma di Simone Verdi, che ha spiazzato Audero e ha dato al match contorni che rispecchiano bene quanto s'è visto in campo.