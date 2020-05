Ricomposta la rottura tra medici sportivi e FIGC. Ma resta il dubbio sui tamponi disponibili

Nella giornata di ieri, spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si è ricomposta la frattura tra la Federazione Medico Sportiva rappresentata dal presidente Maurizio Casasco e la FIGC. Ieri c'è stato un gioco di squadra, anche se nell'incontro col Comitato Scientifico si è discusso a lungo di cosa fare in caso di nuova positività. L'altra questione più dibattuta è stata quella sulla disponibilità di tamponi e sierologici in Lombardia, un problema che il calcio spera di superare in pochi giorni ma senza corsie privilegiate.