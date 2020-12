Riduzione monte ingaggi e acquisti in prestito. Gli obiettivi della Roma per il mercato invernale

Pochi giorni fa, in seguito alla richiesta della Consob, la Roma ha diramato un comunicato in merito alle informazioni finanziarie del club, riferenti al periodo di ottobre 2020. A causa dell'indebitamento di 393,8 milioni di euro, nel corso della sessione di mercato di gennaio, i giallorossi cercheranno di ridurre ulteriormente il monte ingaggio - in primis provando a piazzare Pastore - per poi rinforzarsi con operazioni possibilmente in prestito (priorità portiere, terzino destro e regista). Lo scrive Il Messaggero.