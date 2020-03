Riecco Florenzi e Rodrigo, i convocati del Valencia per la sfida di domani con l'Atalanta

Sono 18 i convocati del Valencia per la sfida di domani sera contro l'Atalanta, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Mister Celades, rispetto all'andata, riabbraccia Florenzi e Rodrigo, ma continua a essere in assoluta emergenza in difesa.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Domenech, Cillessen.

Difensori: Diakhaby, Gayà , Wass, Florenzi, Hugo.

Centrocampisti: Kondogbia, Guedes, Soler, Parejo, Cheryshev, Kang-in, Coquelin, Ferran Torres.

Attaccanti: Gameiro, Rodrigo, Sobrino.