Riecco Italiano sulla panchina del Bologna. Senza di lui solo pareggi in Serie A

Vincenzo Italiano si appresta a fare finalmente il suo ritorno sulla panchina del Bologna, per il derby emiliano di quest'oggi contro il Parma la squadra rossoblù ritrova la sua guida ufficiale, al cui posto era subentrato temporaneamente il suo vice Daniel Niccolini, il quale ha guidato la compagine in tre partite ufficiali.

L'esordio è stato buono, con l'ottenimento della prima vittoria nel maxi girone di Europa League, il successo in suolo rumeno contro il fu Steaua Bucarest, oggi rinominato FCSB. Un primo tempo eccezionale che stava per essere macchiato da una ripresa così così, ma alla fine il punteggio sul tabellone diceva 1-2 per il Bologna. È stata però anche l'unica affermazione rossoblù con Niccolini in panchina.

Le due partite successive infatti hanno portato entrambe in dote un pareggio per il Bologna. La prima è stata la contestatissima trasferta di Firenze, nella quale - stavolta sì - il doppio vantaggio conseguito tra primo tempo e inizio del secondo si è dissolto in un beffardo e contestatissimo finale, tra rigori non concessi e altri invece dati e il cartellino rosso di Holm nel mezzo, fino al 2-2 conclusivo. Meno emozioni, decisamente, e un altro pari nella successiva sfida, lo 0-0 casalingo contro il Torino. Adesso però torna in panchina Italiano, il Bologna è pronto a riabbracciare il fattore aggiuntivo dato anche solo dalla presenza, con il chiaro obiettivo di tornare al successo anche in Serie A.