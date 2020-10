Riedle su Immobile: "Al Dortmund è stato sfortunato. Non era il momento giusto"

Karl-Heinz Riedle, doppio ex della sfida tra Lazio e Borussia Dortmund, ha parlato della gara di domani alla Gazzetta dello Sport: "Immobile al Dortmund è stato sfortunato, non era il momento giusto. Vorrà dimostrare che quell'anno la colpa non era sua. Haaland? È già un attaccante completo, avrà una grande carriera. Le squadre si equivalgono ma il Borussia sta meglio, per questo penso che abbia qualche possibilità in più di vincere".