© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora amareggiato per lo sviluppo della sua avventura a Bergamo, l'attaccante argentino della Sampdoria Emiliano Rigoni ha parlato di cosa non ha funzionato con l'Atalanta, nello scorso campionato: "Non è stata una grande stagione con l'Atalanta, il mister non mi ha dato la possibilità di mettermi in luce ma ora sono felice che la Sampdoria mi ha dato la chance di tornare in Italia. Spero di fare tanti gol, anzi di debuttare con un gol, la squadra ne ha bisogno".