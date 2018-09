Rigoni gela San Siro: al Milan non bastano Higuain e Bonaventura, è 2-2

© foto di Insidefoto/Image Sport

Spettacolo, reti e grandi emozioni a San Siro. Milan e Atalanta danno vita a un match piacevole, spesso esaltante, che gli orobici pareggiano nel recupero grazie a Rigoni.

Nessuna sorpresa nell'11 iniziale di Gattuso, che schiera tutti i titolari dopo il robusto turnover operato in Europa League contro il Dudelange. Gasperini, squalificato e sostituito dal secondo Gritti, stupisce tutti e schiera Barrow dal 1' al posto di Zapata. Il primo tempo è quasi a senso unico. Il Milan convince, diverte e per larghi tratti domina. I rossoneri trovano subito il vantaggio grazie al primo gol rossonero al Meazza di Gonzalo Higuain, che scaraventa al volo in fondo al sacco un assist al bacio di Suso. Bonaventura è sfortunato: prima si fa annullare una rete per fuorigioco, poi colpisce un palo clamoroso. L'Atalanta sembra in bambola ma sfiora due volte la rete, con Barrow e Pasalic, sempre da palla inattiva. Kessié ha l'occasione per raddoppiare al tramonto della prima frazione ma spreca malamente un'invenzione del Pipita.

L'impressione è che il Milan possa rimpiangere le tante occasioni sprecate e infatti l'Atalanta torna in campo con un piglio diverso. Zapata, entrato al posto di un evanescente Barrow, fa subito sentire la propria fisicità: Musacchio non tiene il colombiano, che spara addosso a Donnarumma. L'ex attaccante della Sampdoria è una furia e al 54' serve a Gomez il più facile dei palloni da depositare in fondo al sacco. I rossoneri sono più lenti e meno sicuri ma reagiscono con la calma della grande squadra: Suso va via a Gosens e con il destro serve Bonaventura, il cui inserimento è perfetto e gli vale la meritata gioia personale. Lo spagnolo è un pericolo costante e manda in porta anche Calhanoglu, il turco manca il colpo del k.o.. La partita resta equilibrata e avvincente: Gosens sciupa una grande occasione per pareggiare, il Milan spreca in contropiede, con Higuain che colpisce il palo esterno. E il calcio, in questi casi, è spietato: Rodriguez salva sulla linea sul tiro a botta sicura di De Roon (favorito da un'uscita a farfalle di Donnarumma), Rigoni (altro subentrato, decisivi i cambi di Gasperini) non sbaglia dopo un miracolo del numero 1 di casa sul bolide ravvicinato di Zapata. Finisce 2-2: una beffa per il Milan, meritato per l'Atalanta.