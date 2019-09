Rigoni potrebbe non bastare: pochi i rinforzi della Sampdoria

Un ritorno e nulla più. L’ultimo giorno di mercato della Sampdoria si può sintetizzare in questo modo. La mattinata si è aperta con le visite mediche di Andrea Seculin, sarà il nuovo secondo di Audero, mentre a mezzogiorno e mezza invece l’esterno bramato da Eusebio Di Francesco ha toccato il suolo genovese. E’ stato solo Emiliano Rigoni il nuovo rinforzo per la formazione blucerchiata, oltre a Rocha che però potrebbe essere impiegato con la Primavera. L’argentino, che ha scelto la maglia numero 10, arriva dallo Zenit San Pietroburgo e torna nella nostra Serie A a sei mesi di distanza dall’ultima volta. Nella prima parte del campionato scorso, il calciatore scuola Belgrano ha vestito la maglia dell’Atalanta prima di emigrare direzione Russia.

Le richieste di DiFra - E’ però chiaro come le richieste del mister abruzzese siano state in parte disattese. Nel post gara di Reggio Emilia, dopo la seconda brutta sconfitta in altrettante gare, il tecnico aveva chiesto alla società alcuni rinforzi in ogni reparto. “Non basta solo Rigoni - le parole dell’ex Roma - le mie richieste vanno anche su altre zone del campo. Sono rammaricato e dispiaciuto. Dopo il mercato faremo altre valutazioni”. Dopo l’arrivo di Murillo il 13 luglio, all’ombra della Lanterna è arrivato il solo Leris il 12 agosto fino a Rigoni e Seculin di ieri. Troppo poco per soddisfare Di Francesco.

Le occasioni perse - Sono diverse le trattative che non sono andate in porto in questa sessione di calciomercato soprattutto per il reparto offensivo. Si è parlato molto del Cholito Simeone che però ha preso la direzione di Cagliari per andare alle corte di Rolando Maran. Niente da fare nemmeno per il ritorno di Gregoire Defrel che invece è andato a Sassuolo a vestire la maglia neroverde. Fra i giocatori accostati ai blucerchiati anche Simone Verdi che piaceva dall’inizio del calciomercato e che nell’ultimo giorno di trattative ha scelto la via di Torino sponda granata.