Rigore che fa discutere per la Roma, è 2-1 con Veretout: giallo a Iachini per proteste

vedi letture

Grandi proteste in casa Fiorentina per il secondo rigore di giornata concesso alla Roma: dopo un'azione concitata - incluso un palo di Kolarov - Terracciano esce alla disperata su Dzeko che ha già calciato, quando viene atterrato. Chiffi concede il rigore, dagli undici metri Terracciano non si muove ed è facile per Veretout incrociare per il 2-1. Giallo a Iachini per proteste.