Rigore col VAR, Icardi segna col cucchiaio: Inter-Udinese 1-0

© foto di PHOTOVIEWS

Mauro Icardi sblocca il match di San Siro dal dischetto. L'argentino batte il connazionale Musso con un cucchiaio e porta l'Inter in vantaggio sull'Udinese. Il rigore era stato concesso da Abisso con l'aiuto del VAR per un tocco di mano in area di Fofana sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra.