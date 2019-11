Rigore fallito da Barrow e tanti cartellini: 0-0 al 45' tra Atalanta e Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

0-0 all'intervallo tra Atalanta e Juventus ma le occasioni non sono mancate, con un rigore fallito da Barrow che ha colpito la traversa e almeno un paio di interventi decisivi di Szczesny.

AVVIO BIANCONERO - Primo squillo dell'Atalanta dopo poco più di tre minuti con un colpo di testa da buona posizione di Djimsiti, su azione di calcio d'angolo, che non è però riuscito a centrare la porta. Nel primo quarto d'ora primi due cartellini gialli sventolati da Rocchi a Higuain prima e Palomino poi. Meglio la Juve in avvio, con la squadra di Gasperini che ha fatto fatica a uscire e a creare occasioni.

RIGORE ATALANTA - Prima possibile svolta del match dopo diciassette minuti. Palla dentro di Gomez colpita con il braccio, molto aperto, da Khedira e l'arbitro Rocchi non ha potuto fare altro che concedere il penalty. Dagli undici metri Musa Barrow si è fatto però ipnotizzare da Szczesny alzando troppo la traiettoria e colpendo la traversa. Lo stesso portiere polacco ha poi salvato la Juve con una splendida parata su colpo di testa di Pasalic: davvero straordinario l'estremo difensore della Juve che ha tolto la palla dall'angolino basso alla sua sinistra. Pochi minuti più tardi altra grandissima occasione per l'Atalanta: cross basso di Gomez, respinta corta in allungo di Szczesny sui piedi di Hateboer che a botta sicura ha colpito però De Sciglio che si era lanciato in scivolata. Impalpabile la squadra di Sarri nella parte centrale del primo tempo mentre l'Atalanta è venuta fuori e avrebbe probabilmente meritato il vantaggio.

IL FINALE - Animi che si sono alzati nel finale, ammonito anche Paulo Dybala per proteste e tanta confusione in campo. Pochi squilli, sia da una parte dell'altra, ma altri due cartellini gialli, questa volta ai danni di Gosens per fallo di Bentancur e di Cuadrado per un'entrata sullo stesso tedesco.