Rigore per il Frosinone, anzi no. Dopo qualche secondo di attesa e il consulto con il VAR, l'arbitro Fabbri annulla la decisione di concedere il penalty ai padroni di casa per una leggera trattenuta di Bastos ai danni di Ciano. Decisione che fa discutere e arrabbiare i padroni di casa, il punteggio resta sullo 0-0.