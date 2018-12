© foto di Federico Gaetano

Pareggia la Sampdoria al 33' contro la Juventus. Ci ha pensato Fabio Quagliarella a firmare l'1-1 su calcio di rigore, battendo Perin con un tiro potente e centrale. Assegnato il penalty alla Sampdoria per il fallo di mano di Emre Can su colpo di testa ravvicinato di Ekdal, sugli sviluppi di un corner. L'arbitro Valeri, dopo aver consultato il VAR, ha deciso per la massima pena ai danni del club bianconero.