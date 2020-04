Rimanere o mollare? Maldini pone le condizioni per restare a capo dell'area tecnica del Milan

Perché è una bandiera. E perché il Milan ha bisogno di ripartire in maniera non banale dopo la pandemia che ha squassato il mondo. Per tutto questo Paolo Maldini vorrebbe restare - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - ma non a qualsiasi condizione. Coinvolto a livello dirigenziale tempo fa, ora vuole la garanzia di partecipare alle decisioni cruciali in tema di mercato e di allenatore e al rispetto, non solo formale, del suo ruolo.

Piano A - Nell’ultimo anno soltanto rare conferenze stampa e silenzio. Si è fatto sentire per definire la sua idea di Rangnick, presunto nuovo allenatore, per dichiarare che personalmente non lo riteneva un profilo giusto per il calcio italiano. Si dice che la proprietà non abbia preso molto bene la sua riflessione, e neppure le vacanze natalizie in Florida dopo il 5-0 subìto a Bergamo contro l’Atalanta, ma nessuno a Londra ha mai messo in discussione il suo ruolo. Rappresenta il Milan, la faccia bella del club, la continuità da rappresentare all’estero. Basterà?

Piano B - Gazidis ha sempre caldeggiato il suo impiego in società e continua a credere in lui. Perché il milanismo all’interno della società non sia azzerato, e perché Paolo è un valore anche all’estero. Ma la scelta spetta a lui. Che, al di là del congruo stipendio, è chiamato a decidere se vuole andare avanti dopo aver visto gli altri mollare. Perché magari Leonardo non era il suo partner migliore, ma Boban un amico che lui stesso aveva cooptato e che invece bruscamente ha detto ciao. Perciò ora detta le sue condizioni per restare e incidere.

Lo scenario - Maldini non ha potuto occuparsi subito di quello che era successo perché prima c’era la questione della salute. Quello che è accaduto prima con Boban, con l’intervista alla Gazzetta e il conseguente licenziamento, non è il primo argomento di discussione adesso, ma bisognerà parlarne quando la situazione migliorerà. Adesso Paolo pensa agli allenamenti da riprendere, alla fine del campionato, se sarà possibile ultimarlo alle questioni urgenti. Ma il suo futuro non è questione meno urgente delle altre.