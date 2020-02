vedi letture

Rimarrebbe in un City che non può giocare la Champions? Sarri: "Si, l'ho fatto al Chelsea"

"Il Manchester City è stato escluso dalle competizioni UEFA per due anni: lei, oggi, rimarrebbe in una squadra senza la possibilità di giocare la Champions?" E' una delle domande poste in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore della Juventus al quale è stato chiesto di mettersi nei panni di Pep Guardiola dopo la decisione dell'UEFA di escludere il City dalla competizioni europee per i prossimi due anni: "Io sì - ha dichiarato -, l'ho fatto anche l'anno scorso al Chelsea. Aspettiamo di vedere cosa succederà col City, non penso che quanto emerso ieri sia la sentenza definitiva. Ci sono comunque delle situazioni in cui un allenatore può anche guardare oltre certi principi".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Maurizio Sarri