Rimborso quota abbonati Samp-Verona per l'ospedale "San Martino": più di 5mila le richieste

5082. E' il dato finale delle richieste di rimborso della quota abbonati del match dell'8 marzo, disputatosi a porte chiuse, fra Sampdoria e Verona da parte dei sostenitori blucerchiati. L'iniziativa è promossa dai Gruppi della Sud e dalla Federclubs, che da inizio emergenza hanno subito condiviso il link per effettuare donazioni al Policlinico San Martino. La somma, quindi, sarà destinata all'ospedale genovese, impegnato come tutte le strutture ospedaliere italiane, nella lotta al COVID-19. Tante personalità, tutte rigorosamente legate al mondo blucerchiato, sono intervenute per sensibilizzare i sostenitori ad effettuare la domanda di rimborso: da Francesca Mantovani al commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini passando per Corrado Tedeschi, Manolo Strimpelli, Enrico Nicolini, Christian Puggioni, Francesco Flachi, Emiliano Viviano, Attilio Lombardo, Marco Lanna, Sergio Volpi, Stefano Lucchini, Nicola Pozzi e David Balleri.

Gli Ultras per i detenuti - Le iniziative del tifo organizzato non si fermano qui. Gli Ultras Tito Cucchiaroni, uno degli elementi traino della gradinata blucerchiata, sono scesi in campo in primo piano per aiutare i bisognosi donando 750 mascherine ai detenuti del carcere di Marassi. Il gruppo ha inoltre devoluto all'associazione "Music For Peace" generi alimentari che verranno consegnati alle famiglie in difficoltà in questo periodo, mentre per le festività pasquali è stato regalato, grazie all'aiuto di un bar del quartiere di Nervi, un uovo di cioccolato di 4 kg al personale dell'Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Donazioni e pasti per gli ospedali - Diverse anche le iniziative della società. La Samp si è dimostrata vicina fin da subito alle aziende ospedaliere cittadine. Il club di Corte Lambruschini ha infatti appoggiato l'azienda Eately nell'attività di preparazione e di consegna dei pasti nei due principali ospedali cittadini. Una collaborazione che ha portato a raddoppiare la produzione garantendo in totale 610 pasti al giorno che verranno suddivisi in 450 al Policlinico San Martino e 160 all'Ospedale "Galliera" entrambi di Genova. Per le festività pasquali invece sono stati fatti recapitare ai bimbi del "Gaslini" 300 uova di cioccolato. Uova e gadget anche per i bimbi iscritti al progetto Baby Samp e ai ragazzi dell'Istituto Sorriso Francescano mentre nei primi giorni di emergenza tutta la squadra al completo aveva effettuato una colletta devolvendo al San Martino più di 100mila euro.