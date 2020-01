© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rimontra completata per il Verona nella sfida del Bentegodi contro il Genoa. Grande inserimento di Rrahmani che entrato in area ha calciato con il sinistro mettendo in difficoltà Perin, con Zaccagni che è stato poi il più lesto sulla respinta dribblando l'estremo difensore del Grifone e portando in vantaggio i suoi al 65'.