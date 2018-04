Rimonta dopo il dramma. Napoli, due 'riserve' regalano nuovo entusiasmo

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

Sembrava tutto finito, con una stagione da consegnare anzitempo agli archivi e invece nel finale di partita accade di tutto. Un remontada incredibile, quella del Napoli, per come e quanto è riuscito a capitalizzare in appena 4' dopo aver fallito diverse occasioni da rete nel corso del secondo tempo. Perché la formazione di Maurizio Sarri non ha brillato nella prima frazione, nei secondi 45' ha attaccato senza troppa cattiveria e convinzione mentre la rete di Stepinski - lanciato dall'ex Giaccherini - sembrava la più classica delle beffe. Di quelle che fanno tornare alla memoria vecchi ricordi, come lo 0-1 incassato nel 2014 proprio in un Napoli-Chievo con Benitez in panchina.

Sembrava soltanto una speranza, quella di poter rimettere in piedi una gara apparentemente stregata. Col San Paolo che viveva un dramma collettivo, mentre Sorrentino si mostrava in versione super grazie al rigore parato a Mertens, con Callejon e Insigne protagonisti di errori grossolani in area avversaria. Tra l'89' e il 93', invece, il riscatto: prima di Milik, poi di Diawara. Due elementi considerati alternativi ai titolarissimi, col polacco rispolverato dopo aver superato i problemi fisici di settembre e l'ex Bologna in campo dal 1' solo a causa della squalifica di Jorginho. Torna a esultare il Napoli, lo fa non senza sofferenza ma con la determinazione mostrata nei minuti finali. Quella che servirà per tenere il campionato ancora aperto, ma soprattutto per andare nella tana del Milan prima e in quella della Juve poi per restare in gioco fino all'ultima giornata.