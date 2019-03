Rimonta Juve, Allegri: “L’Atletico non prende gol da 5 gare, fiducia”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La carta dell’ironia, Massimiliano Allegri la esibisce non soltanto per l’infortunio di Douglas Costa, ma anche per commentare la semplicità di fare un gol all’Atletico Madrid: "Sono cinque partite che non subisce gol. Siamo molto fiduciosi anche per questo, dovremo essere spensierati cercando di giocare in modo diverso da quanto fatto a Madrid”.