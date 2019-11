Affari o rimpianti per l'Inter? Se lo chiede Tuttosport a proposito dei quattro big che hanno lasciato i nerazzurri in estate e che stanno tutti facendo bene altrove. Da Mauro Icardi che sta convincendo Parigi a tal punto che il PSG ha intenzione di riscattarlo: ballano 70 milioni di euro e i transalpini potrebbero anticipare il tutto, con sconto, anche a gennaio. Poi Radja Nainggolan, in prestito secco al Cagliari: i sardi potrebbero comprarlo ma il giocatore dovrebbe ridursi drasticamente lo stipendio e peserà a bilancio a fine stagione, per l'Inter, per 19 milioni. Gli altri due nomi sono Ivan Perisic che il Bayern Monaco può comprare a 20 e Joao Mario che la Lokomotiv Mosca potrebbe riscattare a 18.