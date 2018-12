Rimpianto Alisson. Roma, Olsen come Karius ma il Var è d'aiuto

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Roma-Genoa 3-2 - 17' Piatek (G), 31' Fazio (R), 33' Hiljemark (G), 45' Kluivert (R), 59' Cristante (R) -

Al momento della cessione di Alisson al Liverpool era chiaro ed evidente che, in ogni caso, il suo erede avrebbe trovato delle difficoltà di fronte a inevitabili paragoni col brasiliano passato al Liverpool. Robin Olsen, invece, nella prima parte di stagione aveva risposto tutto sommato bene. Almeno fino a stasera, perché all’Olimpico ha guadagnato il poco ambito titolo di peggiore in campo. Non può essere diversamente per la clamorosa papera che al 17’ ha lanciato Piatek a segnare in scivolata, per poi ripetersi con la deviazione sbilenca sul destro tutt’altro che irresistibile di Lazovic a inizio ripresa. Il Var ha annullato il gol per offside del pistolero, salvando così Olsen da un linciaggio mediatico in realtà già iniziato perché l’errore in avvio di gara ha inciso sulla sua prestazione e potrebbe farlo anche in futuro. Per questo il successo della Roma vale doppio, anche per non ’perdere’ psicologicamente il portiere svedese ed evitare un ‘Karius-bis’, restando in tema reds. Il tedesco è stato spedito al Besiktas e ancora non s’è ripreso dagli errori in finale di Champions. Olsen, invece, può festeggiare la vittoria della Roma stasera e dovrà essere bravo a mettersi alle spalle la serata poco felice dal punto di vista personale. Il riscatto, adesso, è atteso già nel prossimo weekend.