Rimpianto Cuadrado e proposta wild card. Juve, il problema è a monte

Rimpianto Juan Cuadrado per Massimiliano Allegri. A febbraio, il tecnico della Juventus ha infatti deciso di tenere fuori l'ex Fiorentina, infortunato, dalla lista Champions. Una scelta quasi obbligata, ha spiegato oggi il tecnico, perché all'epoca aveva troppe defezioni in difesa e doveva allargare la coperta lì dietro. Una scelta che oggi pesa, perché sul colombiano Allegri ha sempre puntato, data anche la sua duttilità tattica. Pesa così tanto che oggi l'allenatore bianconero ha lanciato una proposta: "Credo che una wild card ad aprile in Champions possa essere una soluzione per un giocatore. Lasciare fuori giocatori così, se hanno infortuni pesanti, sarebbe importante, magari dal 2024 in poi".

Una wild card per giocatori che erano infortunati e poi recuperano. Una proposta alla UEFA, ma anche ad Andrea Agnelli: il numero uno della Juve, vertice anche dell'ECA, sarà impegnato in modo molto attivo nel ridisegnare il calcio europeo del futuro. Il sasso nello stagno è lanciato, resta da vedere se Ceferin e lo stesso Agnelli accoglieranno la proposta del tecnico livornese. Volta a risolvere, e questo è l'altro lato della medaglia, un problema di poca abbondanza che la Juventus si è creata da sola.

Wild card o no, le regole attuali sono abbastanza chiare: esclusi i giovani, la lista Champions può essere formata da 25 giocatori, di cui quattro formati in Italia e quattro formati nel club. In assenza di queste risorse, la lista si accorcia. La Juve, di giocatori formati nel club, ne ha solo uno: Carlo Pinsoglio. A inizio stagione c'era anche Claudio Marchisio, emigrato in Russia. Di conseguenza, da 25 ha presentato una lista formata soltanto da 22 giocatori: tre caselle sono rimaste vuote e anche quello potrebbe essere un piccolo rimpianto, se oggi si sente l'assenza di Cuadrado. Da qui al 2024, la wild card può essere una buona idea. Ma anche costruire dal vivaio nuovi rinforzi da poter inserire in lista.