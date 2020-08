Rimpianto Lewandowski: "Con i miei numeri, a chi altro sarebbe dovuto andare il Pallone d'Oro?"

"A chi avrei dato il Pallone d’Oro? A me stesso. Con il Bayern Monaco abbiamo vinto tutto. Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League. Sono stato il capocannoniere. Ovviamente la pressione su un altro giocatore magari era più forte. Ma con i miei numeri a chi altro sarebbe dovuto andare il Pallone d’Oro?". Non usa giri di parole Robert Lewandowski, uomo simbolo del club bavarese e recordman stagionale a livello mondiale, il quale al giornale polacco Sportowe Fakty manifesta tutti i suoi rimpianti per la non assegnazione del premio: "Sinceramente, comunque, non ci ho pensato più di tanto. Volevo la Champions League, era la mia priorità. E ce l'ho fatta".