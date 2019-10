© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vicino al Milan in estate, salvo poi restare all'Atletico Madrid, Angel Correa è un giocatore nuovo. Vive una seconda giovinezza più vicino alla porta come in questa stagione e anche AS lo celebra. Il giocatore argentino è infatti il miglior assistman di tutta la rosa di Diego Simeone grazie ai tre passaggi chiave realizzati nelle ultime due gare. Un rimpianto per il Milan, un sorriso importante per il Cholo che con lui ha rimpiazzato Antoine Griezmann e anche l'infortunato Joao Felix.