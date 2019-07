Rimpianto Wenger, riscoperto dall'Empoli. Bennacer, nuovo cinema Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Padre marocchino, madre algerina, Ismael Bennacer è un figlio della Francia moderna. Del meltin-pot che inarrestabile avanza e non certo solo nel pallone. Ismael da Arles, sud della terra transalpina, cresce nella squadra della sua città e poi vola in Inghilterra, giovane regista di un film chiamato mondo. Lo scopre Gille Grimandi, giocatore prima e scout di Arsene Wenger poi. Gioca però a Londra una sola partita, in League Cup a Sheffield nell'ottobre 2015, per crescere i Gunners decidono di cederlo in prestito al Tours. Dove fa bene, ma non sboccia definitivamente.

Azzurro Empoli La consacrazione arriva a Empoli. In primis l'annata in Serie B, 39 presenze da uomo chiave. Poi in Serie A, 37 su 38 da regista ma pure da mezzala. 45 partite con Andreazzoli, 15 coi Iachini, prima ancora Vivarini. Un'annata di tale qualità che gli ha garantito la corte e le attenzioni delle grandi d'Italia. L'ha spuntata il Milan, cinque anni a 1 milione a stagione, 13 più bonus alla miniera d'oro Empoli. Figlio del mondo, centro gravitazionale del Milan di Giampaolo che verrà.