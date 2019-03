Rinascita Sturaro. L'uomo da 18 milioni di euro punisce la Juve all'esordio

© foto di www.imagephotoagency.it

Zero minuti giocati in stagione, 18 milioni di cartellino. Stefano Sturaro è stato il trasferimento più controverso del mercato invernale italiano. Tanto controverso da sollevare qualche perplessità anche fuori dai confini.

Dubbi legittimi, visti gli ultimi sei mesi di puro calvario del centrocampista. Fuori dai progetti della Juventus era stato trovato l'accordo con lo Sporting per il prestito. A Lisbona non si è mai visto: zero allenamenti con i lusitani e percorso di recupero svolto a Torino, che però è andato di molto oltre le aspettative.

E anche l'anno precedente, titoli vinti a parte, non è stato certo fra i migliori per il centrocampista aveva raccolto solamente 19 presenze, per un totale di 983' in tutte le competizioni.

Eppure il Genoa per lui ha deciso di battere il record societario di spesa: presito oneroso da 1,5 milioni e riscatto giè esercitato per 16,5 milioni pagabili in quattro esercizi. Un valore triplicato rispetto al 2015, quando lo stesso Sturaro passò dal Genoa alla Juventus per 6 milioni.

Uno sproposito, considerate le tempistiche. E nonostante un curriclum che vede anche la partecipazione a Euro 2016 con la Nazionale italiana, giocando due partite per intero. "Le valutazioni economiche su Sturaro lasciano un po’ il tempo che trovano, fanno effetto. Noi dobbiamo guardare all’investimento, ai rapporti, alle collaborazioni, e siamo convinti che questa sarà un’operazione felice dal punto di vista tecnico e assolutamente gratificante dal punto di vista economico, nel tempo. Siamo convinti di aver fatto un’ottima operazione" ammetterà il direttore sportivo del Genoa, Giorgio Perinetti.

Di certo c'è che i 18 milioni di euro investiti dal Genoa fanno un po' meno ridere, vedendo l'impatto di Sturaro: esordio oggi pomeriggio al 70' contro la sua ex squadra e in gol dopo due minuti. Il gol che ha aperto la partita, che ha contribuito ad affossare per la prima volta i campioni d'Italia. "Un'emozione fantastica" ha dichiarato a fine partita proprio Sturaro. La sua rinascita, ironia del destino, è partita proprio da Genoa-Juventus.